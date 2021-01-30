Yusuf Mallı, Trabzon'da - Son Dakika

Yusuf Mallı, Trabzon'da

30.01.2021 20:59

- Yusuf Mallı, Trabzon'da Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Mallı "Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum" Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Yunus Mallı, Trabzon'a geldi.

- Yusuf Mallı, Trabzon'da

Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Mallı

"Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum"

TRABZON - Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Yunus Mallı, Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili kulüp, görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu bildirdiği Yusuf Mallı'yı Trabzon'a getirdi. İlk olarak Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Yunus Mallı, buradan da Trabzon'a ayak bastı. Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak ile saat 20.00 sıralarında kentte gelen Yusuf Mallı, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Oyuncu buradan konaklayacağı Otel'e geçti.

"Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum"

Yusuf, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trabzon'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Burada halletmemiz gereken bazı işlemler daha var. Kulüp gereken açıklamaları yapacaktır. Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum ve hissediyorum. Bu beni mutlu ediyor. Abdullah Avcı ile buraya gelmeden önce iyi bir diyaloğumuz oldu" ifadelerini kullandı.

Mallı'nın, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yusuf Mallı, Trabzon'da
Yusuf Mallı, Trabzon'da
Yusuf Mallı, Trabzon'da
Yusuf Mallı, Trabzon'da

Trabzonspor, Yunus Mallı, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yusuf Mallı, Trabzon'da - Son Dakika Spor


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