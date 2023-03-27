Yusuf Sait Sevgi Türkiye'den Belçika'ya mücevherat ihraç ediyor

İstanbul'dayatırım-mücevherat dünyasının önde gelen markalarından Altın Market kuyumculuk yeni mekanlarla büyüyor. İstanbul'da Altı şubeyle hizmet veren markanın Belçika'da Sevgi Gold adıyla tarihin en büyük iki mücevherat şubeleri bulunuyor. Marka sahibi Yusuf Sait Sevgi, Altın Market Kuyumculuk'un 9'ncu şubesini batı Avrupa'da Sevgi Gold 3. Şube adıyla açmaya hazırlanıyor.

ÇOK YAKINDA AÇILACAK

sertifikalı İKO''ya kayıtlı Altın Market kuyumculukBelçikada'ki 3. şubesi, temmuz ayında hizmete giriyor. Pandemi döneminde bu yeni yatırımla ilgili çalışmalar yaparak çok eski günlerden hayalini kurduklarını belirten Yusuf Sait Sevgi,; " Türkiye'de Altın Market Kuyumculuk adıyla vermiş olduğumuz değerli mesleğimizde kısa sürede binlerce insanı değerli taş,elmas,Pırlanta ve külçe altın sahibi yaptık amacımız Belçikanın ekomomisine değer katmak ve daha güvenilir olabilmek önceki şubelerimiz ile Belçika'da Sevgi gold adıyla kısa sürede yoğun ilgi gördük hedefimiz Belçika'da 34 şube, Dünya genelinde 65şube ye ulaşabilmek" dedi. Sevgi, Altın Market kuyumculuk Avrupa'daki ilk şubesinin de Covid-19 salgını nedeniyle getirilen yasakların kaldırılmasının ardından Belçika'da sevgi gold adıyla hizmete girdiğini açıkladı.