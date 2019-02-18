Yusuf Şimşek: "Başarılı Olmak İçin Elimizden Gelen Gayreti Göstereceğiz"
1 saat önce
Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Giresunspor maçı sonrası, "Başarılı olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek
, Giresunspor
maçı sonrası, "Başarılı olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında oynadığı maçta Giresunspor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonu Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Üç dört gün çalışma imkanı bulduk. Futbolcu kardeşlerimin emeğine sağlık hepsini alınlarından öpüyorum. Oynayan oynamayan kadroya giren girmeyen, açıkçası üç dört günde çok fazla bir şey yapamadık. Futbolcu kardeşlerim çok istediler çok arzu ettiler, inşallah daha güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum. Biz hakemlerle ilgili konuşmayacağız, başarılı olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
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