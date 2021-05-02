Yusuf Şimşek: "Biz gurumuzla maçı oynadık"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemlerin biraz daha adaletli olmasını isteriz. Bizi de rakipleri de tutmasın. Ortada bir maç yönetsin. Biz gurumuzla maçı oynadık. Son bir maçımız kaldı. Son maçımızı da kulübümüze yakışır şekilde oynayacağız" dedi.

Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Söyleyeceklerim Adana Demirspor galibiyetine gölge düşürmesin. Şampiyonluk yolunda 3 takıma da başarılar diliyorum. Hakem hataları hep bize mi denk geliyor. Hakemlerin biraz daha adaletli olmasını isteriz. Bizi de rakipleri de tutmasın. Ortada bir maç yönetsin. Biz gurumuzla maçı oynadık. Son bir maçımız kaldı. Son maçımızı da kulübümüze yakışır şekilde oynayacağız" diye konuştu. - ADANA