Spor Arena Röportaj/ Uğur Yapıcı



Futbolculuk döneminde yaptıkları ile hafızalardaki yerini her zaman koruyan Yusuf Şimşek, bir dönem antrenör olarak da çalıştığı eski takımı Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Beşiktaş Yönetiminin, futbolculardan maaş indirim talebinde bulunacağı ancak olası bir anlaşmazlıkta yoluna genç oyuncularla devam etme iddialarını yorumlayan Şimşek, 'Kısmen doğru bir politika, Beşiktaşlı futbolcu kardeşlerimizin aldıkları paralar Anadolu kulüpleri veya 1. Lig standartında değil, özellikle bizim oyuncularımızın aldıkları paralarla onların kazançları arasında uçurum var. Bu yüzden ücretlerinde indirime gideceklerine inanıyorum ancak Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir ekip yoluna sadece gençlerle devam edemez.' dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu sezon elinden geleni yaptığını ifade eden genç çalıştırıcı, 'Sergen hoca ve ekibinin önümüzdeki yıl kendi kuracağı bir kadro ile daha iyisini yapacağını düşünüyorum. Herkes oyuncularını kendisi almak ister ama salgın sonrası maddi olarak kulüpler çok zarara uğrayabilir inşallah gerekli imkan Sergen hocaya sağlanabilir.' İfadelerini kullandı.







Yusuf Şimşek kendisiyle ilgili yönelttiğimiz sorulara ise içtenlikle yanıt verdi.



Beşiktaş'ta oynadığınız dönemde sizden daha yetenekli olan birisini görüyor muydunuz?



Kendime yakın gördüğüm kıyas edebileceğim Matis Delgado ve Rodrigo Tello vardı. Ama en yetenekli benim şeklinde bir görüşüm hiçbir zaman olmadı.



Beşiktaş'ta tarzınıza en yakın isim olarak kimi görüyorsunuz?



Adem Ljajic'i kendime yakın görüyorum.



Teknik direktör olarak örnek aldığınız bir çalıştırıcı var mı?



Mustafa Denizli, Fatih Terim, Ersun Yanal'ı beğeniyor ve örnek alıyorum ayrıca kim ne derse desin Güvenç Kurtar çok iyi bir teknik direktör, onu da örnek alırım.



Son olarak Balıkesirspor'un durumunu da değerlendiren Yusuf Şimşek, 'Süper Lig'e çıkmak için son ana kadar mücadelemizi yaparız çıkmadık candan umut kesilmez.' derken, futbolculardan maaş indirimi konusunda bir talepte bulunamayacaklarını geçen seneden kalan ödemelerin devam ettiğini söyledi.



