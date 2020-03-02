Yusuf Şimşek: "Mağlup olmamak sevindirici" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Şimşek: 'Mağlup olmamak sevindirici' - Son Dakika Spor

Yusuf Şimşek: "Mağlup olmamak sevindirici"

20 dakika önce

Şimşek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İdlib'de şehit olan askerlere rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi.

Yusuf Şimşek:

Şimşek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İdlib'de şehit olan askerlere rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi.


Maça çok kötü başladıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:


"Özellikle ilk 20 dakikada mücadele, oyun ve pas anlamında istediklerimizi ortaya koyamadık ama daha sonra bunu düzelttik. İkinci yarı daha iyi oynadık, iki defa öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü koruyamadık. Bir haftada 3 zor maç oynadık. Üç maçta da mağlup olmamak bizim adımıza sevindirici. Kadromuz çok derin değil, neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz ama futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beş maçta bir mağlubiyetimiz var, onu da saymıyoruz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor."


Özbalta: "Pozitif oynayıp üretmek istiyoruz"


Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, bütün şehitlere rahmet diledi.


Özbalta, bu maçın play-off'a kalma adına kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, takımlar arasındaki makasın her hafta daraldığını ifade etti.


Üst sıralara doğru tırmanmak istediklerini anlatan Özbalta, şunları kaydetti:


"Rakip takım da yaşadığı bazı ekonomik sıkıntılardan dolayı bu maçta alacağı 1 puanla ileriye doğru daha da umutlandırıp kümede kalma adına çok rahatlayacaktı. Rakibin hızlı oyuncularla kontratak oyun anlayışıyla oynadığını gördük. Bizim 2 yıldır temellerini attığımız bir oyun sistemimiz var, o düzeni cesaretle oynamaya devam ediyoruz. Öne doğru, pozitif oynayıp üretmek istiyoruz ama gol bölgelerinde yetersiz kaldığımızda bu bizim başımızı ağrıtıyor. Maçta iki defa geriye düşmemize rağmen beraberliği yakaladık. Bu geri dönüşü yapan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum."

İdlib, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:17 
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