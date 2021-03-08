Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika

Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından

08.03.2021 21:45
Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Emrah Bayraktar, "Bu maçta 1-0 mağlup olsak 'Adanaspor mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Emrah Bayraktar, "Bu maçta 1-0 mağlup olsak 'Adanaspor mağlup oldu.' diyecekler. Maçta top bizdeydi ama futbol bir netice oyunu." dedi.

Bayraktar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her rakibe karşı kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Ben rakibin sıralamadaki yerine, puanına bakmıyorum. Takımıma 'Biz bu maçı kazanmak için var olacağız.' diyorum. Biz Adanaspor'uz, bir şehri temsil ediyoruz. İnanın puana, sıralamaya bakmıyorum, hiç umurumda değil. Biz Adanaspor'uz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalışıyorum, çok mutluyum. Oyuncularımı çok seviyorum, onların arkasındayım. Onlar da benim arkamda, bir aile ortamı oluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu maçta 1-0 mağlup olsak 'Adanaspor mağlup oldu.' diyecekler. Maçta top bizdeydi ama futbol bir netice oyunu. Ben oyuncularımın sahaya yansıtmış olduğu karakteri seviyorum. Ümit ediyorum bu ilişkimiz devam eder."

Şimşek: "Üç puanı kaçırdığımız için üzgünüz"

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, üç puanı alamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Son dakikalarda yedikleri golün kendilerine yakışmadığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Oyuncu kardeşlerim de çok üzgün, içlerinde ağlayanlar da vardı. Çok istiyorlar, arzuluyorlar. İnşallah bu arzu ve istekleri kırılmaz. Önümüzde daha maçlar var. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadılar, kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Futbolda bunlar var, bunun için güzel. Maçtan önce deplasmanda bir puan verseler kabul edebilirdik ama üç puanı kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz. Fırsatları da bulduk, atamadık. Rakibe de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Karambolden pozisyonlar buldular. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Yusuf Şimşek, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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