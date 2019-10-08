Yusuf Topçu Almanya'da son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'da uzun yıllar Türk toplumuna yönelik çok sayıda çalışma gerçekleştiren Topçu, cenaze namazının ardından Kırklareli 'nin Pınarhisar ilçesinde toprağa verilmek üzere Türkiye'ye gönderildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Topçu'nun aile ve yakınlarının yanı sıra Türkiye 'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes , DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen , İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda kişi katıldı.

Tarihi Köln Katedrali'nde 3 Şubat 1965'te kılınan bayram namazının tanıklarından olan ve 5 Ekim'de hayata gözlerini yuman Yusuf Topçu (83), Almanya 'nın Köln kentinde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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