Yusuf'un "Eyvallah"I En İyi Cevap Oldu

Erzurum'da bir araya gelen gençler, İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Bayburtlu Yusuf Özoğul'a destek vermek amacıyla "İyiki varsın Yusuf" başlığıyla video hazırladı.

İbrahim Erkal Dadaş Sanat ve Kültür Merkezi'nde buluşan bir grup genç, Özoğul'a destek vermek amacıyla hazırlayıp sosyal medyada yayımladıkları videoya ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı.



Videoyu hazırlayanlardan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Emrah Çılgı, geçen günlerde Yusuf Özoğul ile Mine K. arasındaki diyalogların yer aldığı ve sosyal medyada çok paylaşılıp tepki alan videoyu gördüklerini söyledi.



Birinin tavsiyesiyle kendilerinin de Özoğul'a destek için farklı bir video hazırladıklarını anlatan Çılgı, "Siz fenomensiniz, bütün videolarınız milyonlarca tıklanma alıyor, böyle bir video yapsanıza demesi üzerine biz de Yusuf kardeşimizin yanında olalım diye kursiyerlerimizle önce videoyu izleyerek analizini yaptık ve biz de yapalım dedik." diye konuştu.



"Yusuf kardeşimiz gereken cevabı verdi"



Emrah Çılgı, Andımız'ı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, İstiklal Marşı'nı ve Veda Hutbesi'ni de bildiklerini aktararak, şunları ifade etti:



"Güzel bir video yapalım dedik. Zaten Yusuf kardeşimiz gereken cevabı verdi. Biz de Yusuf kardeşimizin yanında olduğumuzu, kendini çok beğenmiş ve bilmiş hisseden kişilerin bazı kişileri aşağılama ya da ötekileştirme gibi düşüncelerine karşı tepki koyalım diye böyle bir video çektik. Biz zaten 15 Temmuz gecesinde düğünü olan çiftiz. Cumhurbaşkanımızın meydana davetiyle düğünümüzü kesip meydanlara çıkan ilk gelin ve damat biziz. Biz vatan aşkı olunca ya da vatan ve millet konu olunca her şeyden önce onu düşünür ve onun için çabalarız."



Hazırladıkları videoda topluma ahlaklı oldukları mesajını vermek istediklerini değinen Çılgı, "Biz ahlaklıyız, efendiyiz, Andımız'da olan 'Büyüklerime saygı' ifadesini Yusuf çok güzel söyledi ama biz de kendi mesleğimizle bütünleştirerek İstiklal Marşı'nı da Gençliğe Hitabe'yi de Andımız'ı da okuruz ve yeri geldiği zaman Türk genci olarak her şeyi biliriz. Biz Erzurumluyuz. Erzurumlu, milliyetçiliği ve vatan sevgisi ile tanınır. Biz de Erzurumluluğumuzu göstererek Yusuf'a 'Ben Türk milliyetçisiyim' diyen kişiye karşı yeri geldiği zaman herkesten çok Türk milliyetçisi olduğumuzu göstermek istedik." diye konuştu.



Videoda Mine K'yi canlandıran Şehir Tiyatrosu Yönetmeni ve oyuncu Gonca Çılgı ise Yusuf'un tavrını çok düzgün bulduğunu söyledi.



Yusuf'un saygılı biri olduğunu bildiren Çılgı, "Yusuf orada Andımız'ı söyleyebilirdi ama ben onun büyüklerine olan saygısından dolayı konuyu uzatmamak adına düzgün cevap verdiğini düşünüyorum. Zaten videoyu defalarca izlediğimizde bunu çok daha iyi anladık." dedi.



"Oradaki bayanı çok saygısızca buldum"



Gonca Çılgı, videoyu çekerken kendi aralarında "Yusuf o anda Andımız'ı okumalı mıydı?" diye düşündüklerini aktararak, şöyle devam etti:



"Biz de zaten buradan yola çıktık. Ondan sonra aklımıza Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı geldi ve en sonunda arkadaşlar Mehmet Akif'in 'Zulmü Alkışlayamam' şiirinden bir dörtlük okudular. Ben oradaki bayanı çok saygısızca buldum. Sonuçta karşısındaki kendisinden yaşça küçük bir çocuk ve o çocuğu aşağılama duygusuyla sorduğu sorular beni çok incitti. Ondan dolayı biz de Yusuf'un yanında olduğumuzu belirtmek için böyle video çektik ve çok da beğeni aldı."



Çektikleri videoda Mine K'yi seslendirmeden önce sosyal medyada yayımlanan videoyu çok izlediğini belirten Çılgı, şunları dile getirdi:



"O anda kadının duygularına baktım. Kendisinden yaşça küçük olan ve işini yapmaya çalışan çocuğa aşağılama duygusu ile yaklaşıyor. Önce kendime yabancılaştım ama biz bu duyguyla gerçek duyguyu vermek için onun gibi yapmak zorundaydım. Yusuf zaten gencecik delikanlı. Öğrencimiz bunu canlandırırken onun bana sorduğu ve benim de ona sorduğum soru, karşısında verdiği cevap ve yüz ifadesi bile beni çok incitmişti. Yani bir kadın, işini yapan çocuğa böyle aşağılayıcı şekilde 'Andımız'ı biliyor musun?' sorusunu sorması ve siyasi içerikli ve alçaltıcı şekilde konuşması çok aciz bir davranış."



Videoda Yusuf'u canlandıran Muhammet Can Ceylan ise sosyal medyada tepki alan videoyu önceden izlediklerini ve hocasının teklifiyle seve seve kendi videolarını çektiklerini dile getirdi.



Yusuf'un söyleyemediklerini kendi hazırladıkları video ile söylemeye çalıştıklarını aktaran Ceylan, "Hangi görüşten olursak olalım, bir insanı bu kadar aşağılamaya ve düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu çok yanlış bir davranış." değerlendirmesinde bulundu.



"Eyvallah en güzel kelimedir"



Muhammet Can Ceylan, Yusuf'u canlandırırken hissettikleriyle ilgili olarak ise şunları kaydetti:



"Kendimi onun yerine koyamasam da onun gibi yapamasam da Yusuf'un konuşmanın sonunda 'Eyvallah abla' demesi en güzel kelimedir. Yusuf'u oynarken ben de mahcup oldum. Hocamla karşılıklı replik atarken o mahcubiyeti kendi bedenimle ve ruhumda bizzat hissettim. Amacımız hiçbir insanın küçük düşürülmemesidir. Yusuf kardeşimizin her zaman yanındayız. Böyleleri oldukça biz sesimizi duyurmaya devam edeceğiz."

