Yusuf'un kaptanı yola çıkıyor! - Son Dakika
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Yusuf'un kaptanı yola çıkıyor!

6 saat önce

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Fırtına, stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken Fransa'nın Lille takımından ayrılması gündemde olan Adama Soumaoro gündeme geldi.

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Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Fırtına, stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken Fransa'nın Lille takımından ayrılması gündemde olan Adama Soumaoro gündeme geldi.


Trabzonspor savunma bölgesi için arayışlar devam ederkene Fransa'nın Lille takımından ayrılması gündemde olan Adama Soumaoro ismi ortaya atıldı.


Lille'in kaptanı olan 27 yaşındaki Fransız stoperin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı. Ancak maliyetler nedeniyle bu transferi gerçekleştirmekte zorlanan Fırtına harcama limitine takılmamak için çalışmalarını sürdürüyor. (Takvim)


Yusuf Yazıcı "Herkes kendi hikayesinin kahramanıdır"

Trabzonspor, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36 
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