Yusuf ve Abdülkadir, Trabzonspor'da kalıyor

Trabzonspor'da bugün gerçekleşen 44. Divan Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür son günlerde ortaya atılan transfer iddiaları hakkında net konuşarak, "Yusuf ve Abdülkadir için kulübün borcu olan 160 milyon Euro'yu getirip masaya...

Trabzonspor'da bugün gerçekleşen 44. Divan Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür son günlerde ortaya atılan transfer iddiaları hakkında net konuşarak, "Yusuf ve Abdülkadir için kulübün borcu olan 160 milyon Euro'yu getirip masaya koysalar dahi bu sene oyuncularımı satmayı düşünmüyorum" dedi. Konuşmasında Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için gelen transfer tekliflerine değinen Başka Ağaoğlu, "Bizim oyuncularımıza sadece para gözüyle bakmak yapabilecek hataların en büyüğü olur. O irtifayı hiçbir para ile ölçemezsiniz. Monaco ve Lille'den gelen teklifler için dedim ki, kulübün borcu 160 milyon Euro'yu getirip tamamını koysanız dahi bu sene oyuncularımı satmayı düşünmüyorum. Bu oyuncular Türkiye'nin en değerli iki oyuncusu mu? Sizin yapacağınız teklifler 8, 9, 10, 15 gibi rakamlarla gelen tekliflere değer verirsem, şehrimize kulübüme ihanet etmiş olurum. Ülke ekonomisine ihanet etmiş olurum. Ülkenin 2 pırlantasını almak için buradasınız, o zaman masaya geldiğiniz de pırlantanın gerçek değeriyle masaya geleceksiniz o da inşallah önümüzdeki sene, Yusuf ve Abdülkadir sadece para olarak değil ülkeyi Trabzonspor'u temsil edecekler. Arkalarından gelen arkadaşlarının kardeşlerinin önünü açan insanlar olacak. Asla sıradan bir oyuncu transferi gibi yurt dışına göndermek istemiyoruz. En iyi yere en iyi parayla gidecek" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞA ÇOLUK ÇOCUKLA MI GİDECEĞİZ, EVET!" Genç futbolcu transferleri hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Ağaoğlu, "Hala genç futbolcuların transferi söz konusu olduğu zaman beni üzecek eleştiriler yapılıyor" diyerek, "Şampiyonluğa çoluk çocukla mı gideceğiz. Evet, çoluk çocukla gideceğiz. Kendi potansiyeline güvenmeyen adamın spor adamlığından şüphe ederim. Spor adamların birinci görevi bu ülkede gençlere hizmet etmektir. Önce gençlerin önünü açacağız. Önce gençleri kullanacağız yetmiyorsa ihtiyaç duyulduğu zaman önce ülke içerisinden sonra dışında Trabzonspor ilkelerini benimseyen yabancılarla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"5 MİLYON EURO'YU AŞMAMA TAAHHÜTTÜ 55 MİLYON EURO İLE AŞILDI" Kulübün finansal durumu hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Yönetimi devraldığımızın gün borcumuz 892 milyon TL'den 1 milyar 185 milyon TL'ye çıkmış durumdaydı. Tam 395 milyon lira faiz ve kur farkı gideri var. 1 yıllık süreci 90 milyon lira kar ile kapattık. 395 milyonu faiz olarak yansıdı. Hepinizin malumu olan UEFA'nın mali disiplin komitesinden ceza komitesine sevk ettiren süreç, 5 milyon Euro'yu aşmama taahhüttü 55 milyon Euro ile aşıldığı için disiplin kuruluna sevk edildik. Bugün geldiğimiz noktada UEFA'nın disiplin komitesinin yazmış olduğu 5 milyon Euro'nun altında kalırlarsa Avrupa kupalarına devam etme durumu uygundur görüşünün içindeyiz. 38 milyon Euro maliyeti olan bir takım devralmıştık. Bugün itibariyle 13,4 milyon Euro'ya gerilemiş durumda. Ziraat Bankası ile yapmış olduğumuz görüşmelerde kuru sabitledik. 100 milyon Lira bize öngörülen maksimumum kadro maliyeti. Yapacak olduğumuz transferlerde son derece hassas olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MAÇI KAZANSAYDIK, ŞAMPİYON TRABZONSPOR'DU" Bazı hakemler hakkında ve yaşanan adaletsizlikler hakkında eleştirilerde bulunan Başkan Ağaoğlu, "3-1'lik Galatasaray maçını hatırlıyorsunuz. O maçı kazansaydık bugün şampiyon Trabzonspor'du. Sözüm asla Galatasaray'a değil. Giden şampiyonluk oldu. 17 yaşındaki oyuncumu yetiştirip adaletine teslim ediyorum, sen katledemezsin orada. Kimseye önümüzü açın demedik sadece tıkamayın biz gideceğimiz yola gideriz dedik. Bir maç yeri geliyor Süper Lig'de bir takımın kaderini nasıl etkiliyor. Bunu yapanların yanına kar kalamadı. TFF duyarlı davrandı. MHK duyarlı davrandı. İlk defa MHK'da istifa yaşandı. TFF o hakeme maç vermedi. Eskiden futbolun baronu olduğunu ifade eden şahsıların yayıncı kuruluş üzerinden manipülasyon yapmasına rağmen maç alamadı. O programın o bölümünü izlemesini rica ettim. Siz yayıncı kuruluşsunuz. Bu tür manipülasyonların içine giremezler. Bunu CEO'ya söyledim. Trabzonspor eski Trabzonspor değil. Sadece 79 sarı kart görerek kırmızı dahi olmayan sportmenlik dışı kart görmeyen. Fair play olarak lider bitiren Trabzonspor Kulübü böyle bir görüntüyü verdiği zaman başkanı da siz biz hepimiz bu irtifayla yürüyüşünüz de biraz daha farklılaşıyor. Başımız dik omuzlarımız arkada, takımımızla gurur duyan. Bütün ülke insanı bu futbolu seyrediyor. Galatasaray maçında 3 puan kaybettik 17 yaşındaki Arda'yı 3 ay Türkiye konuştu. Kupalar önemli sembollerdir, zamanı gelir teneke parçasından bir şey ifade etmez" dedi.

SÜRMEN: "LİGİ 4'ÜNCÜ SIRADA BİTİRMEK BAŞARIDIR" Daha sonra söz alan Divan Başkanı Ali Sürmen, takımın ligi 4'üncü sırada bitirmesinin başarı olduğuna değinerek, "Trabzonspor'un sorunlarını dinlemek için aramızda bulunmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Trabzonspor yönetiminin teknik kadroyu, futbolcuları ve camiayı motive edip bu sezonu 4'üncü sırada bitirmesi başarıdır. Bu başarıdan dolayı başta Ünal hoca olmak üzere yönetim kurulumuzu, başkanımızı kutluyoruz" diye konuştu.

"YÖNETİCİLER SINAVDAN GEÇMELİ" Sürmen yöneticilerin sınavdan geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Siyasilerin mutlaka profesyonel futbol yasasını çıkararak yöneticilerin keyfi harcamalarının önünü kesmesi gerekiyor. Yönetici olma vasfını ağırlaştırması gerekiyor. Siz bir yere müracaat ettiğiniz zaman kimse sizi müdür yapmıyor. Oraya hangi görevle giderseniz gidin genel müdür olabiliyorsunuz. Onun için yöneticilerin doğru sınavlardan geçmesi lazım" dedi.

(Necati Anıl Keskin/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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