Yusuf ve Zeki, Amiens'e mağlup
28 dakika önce
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 mağlup oldu.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:12 Kaynak: DHA
Ligue 1'in ikinci haftasında Yusuf Yazıcı
ve Mehmet Zeki Çelik
'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 mağlup oldu.
Amiens ile Lille, Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Licorne Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 70'inci dakikada Guirassy attığı golle skoru belirledi ve Amiens evinde Lille'i 1-0 mağlup etti.
39'uncu dakikada kırmızı kart gören Soumare, Lille'i 10 kişi bıraktı.
Milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki
Çelik, maça ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı, 80'inci dakikada yerini Thiago Maia'ya bırakırken, Zeki Çelik
90 dakika sahada kaldı.
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