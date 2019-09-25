Son Dakika Haberleri: Yusuf ve Zeki oynadı, Lille kazandı!
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Yusuf ve Zeki oynadı, Lille kazandı!

1 saat önce

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı yedinci hafta mücadelesinde Lille, sahasında Strasbourg'u ağırladı.

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Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı yedinci hafta mücadelesinde Lille, sahasında Strasbourg'u ağırladı.


Ev sahibi ekip, 43. dakikada Victor Osimhen ve 64. dakikada Loic Remy'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.


Lille, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e çıkartarak ligde üçüncü sıraya yükselirken, 6 puanlı Strasbourg 17. sırada kaldı.

Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:00 
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