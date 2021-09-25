Yusuf Yazgan, Büro Memur-Sen Genel Başkanlığına yeniden aday - Son Dakika

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 20 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 7. Olağan Genel Kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı. Genel Başkan Yusuf Yazgan, "Yeni kazanımlar elde ederek tüm kamu görevlilerimize, teşkilatımıza ve ülkemize daha fazla hizmet etmek için durmadan, yılmadan yola devam edeceğiz" dedi.

Büro Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu 20 Kasım'da yapılacak. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

1995 yılında kamu görevlilerine hizmete başlayan Büro Memur-Sen'in kurucuları arasında yer alan Genel Başkan Yusuf Yazgan, "Kurulduğumuz günden bu yana üye sayımızı sürekli arttırdık. 2012 yılında tarihi bir üye artışı sağlayarak 45 bin 917 üye ile Büro Memur-Sen'imizi Genel Yetkili Sendika yaptık. Bir yandan üye sayımızı arttırırken diğer yandan kurumsallaşma alanında önemli adımlar attık. Sendikamızı genel merkez hizmet binasına kavuşturduk, şubelerimize hizmet araçları tahsis ettik. Şubelerimizi profesyonellikle buluşturduk. Daha önce verdiğimiz sözlerden biri olan Büro Memur-Sen Konukevinin açılışını en yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Verdiğimiz hak mücadelesi sonucunda kamu görevlilerimiz için birçok kazanım elde ettik. Toplu sözleşmede kazanımlarımıza yenilerini ekledik. Geçmişten bugüne yaptığımız sayısız hizmetle Büro Memur-Sen tarihinde büyük başarılara imza attık" açıklamasında bulundu.

Yeniden başkanlığa seçilmesi durumunda gerçekleştireceği çalışma ve hedefleri açıklayan Başkan Yazgan, "Büro Memur-Sen'in üye sayısını 100 bin üyenin üzerine taşıyarak, Memur-Sen Konfederasyonu'nda üçüncülük kürsüsüne taşıyacağız. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için tüm teşkilatımızla birlik içinde omuz omuza çalışacağız. Şubelerimize hizmet binaları satın alacağız. Yeni kazanımlar elde ederek tüm kamu görevlilerimize, teşkilatımıza ve ülkemize daha fazla hizmet etmek için durmadan yılmadan yola devam edeceğiz" dedi.

Yazgan, 7. Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını dileyerek genel kurulun Büro Memur-Sen'e yakışır biçimde birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamında geçmesini diledi. - ANKARA