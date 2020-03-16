Yusuf Yazgan, yeniden genel başkan seçildi - Son Dakika

Büro Memur-Sen 5'inci Olağanüstü Genel Kurulu sonrası Yusuf Yazgan, yeniden Genel Başkan seçildi.

Büro Memur-Sen 5'inci Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Genel kurul sonucunda Büro Memur-Sen Genel Başkanlığına Yusuf Yazgan seçildi. Genel Başkan Yazgan, "Önce ahlak ve maneviyat diyerek sendikamızda ikinci şahlanış dönemini başlatacağız. Tüm teşkilatımızla bir ve beraber olarak, istişareye önem vererek kamu görevlilerimizin haklarını en iyi konuma getirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen'in 5'inci Olağanüstü Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel Kurula Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile delegeler katıldı.

4 liste ile gidilen seçimde protokol konuşmalarının ardından oy kullanma işlemi başladı. Olağanüstü genel kurul sonucunda Büro Memur-Sen Genel Başkanlığına yeniden Yusuf Yazgan seçildi.

"İKİNCİ ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Büro Memur-Sen'i daha ileri noktalara taşımak için mücadele edeceklerini söyledi. Yazgan, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Genel yetkili sendikamız Büro Memur-Sen'i birlik ve beraberlik içerisinde daha ileriye taşıyacağız. Kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapacağız. Önce ahlak ve maneviyat diyerek sendikamızda ikinci şahlanış dönemini başlatacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, kardeşlik duygularıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel kurulumuz sonucunda kaybeden yoktur. Kazanan Büro Memur-Sen ve kamu görevlilerimizdir. Bizlere desteğini gösteren tüm Büro Memur-Sen delegasyonuna teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"TEŞKİLATIMIZIN VE KAMU GÖREVLİLERİMİZİN AYAĞINA GİDECEĞİZ"

Teşkilata verdiği destekten ötürü teşekkürlerini yineleyen Yazgan, "Vakit teşkilatımızla ve kamu görevlilerimizle buluşma ve kucaklaşma vakti. Zaman kaybetmeden illerimizi ziyaret edeceğiz. Teşkilatımız bizi tebrik etmeye gelmek yerine biz teşkilatımızın ayağına gideceğiz. Hem teşekkür edeceğiz hem de kamu görevlilerimizle hemhal olacak, sorunlara yerinde çözüm üretmeye çalışacağız" diye konuştu.

"ÇİÇEK PARALARINI MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLANMASINI İSTİYORUZ"

Yeniden Genel Başkanlığa seçilen Yazgan, kendisini tebrik etmek isteyenlerin çiçek göndermemesini iletti. Çiçek alınacak paraların Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmasını isteyen Yazgan, "Kahraman Mehmetçiğimiz ülkemizin ve milletimizin güvenliği için mücadele ediyor. Mehmetçiğimiz bizim gurur kaynağımız. Bunun için teşkilatımızın ve değerli dostlarımın anlayışına sığınarak çiçek gönderilmesini istemiyorum. Çiçek paralarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmasını istiyoruz" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Merkez Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Genel Başkan: Yusuf Yazgan

Genel Başkan Vekili: Bilal Oktay Çiçeklitaş

Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma): Eyyüp Beyhan

Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler): Hüseyin Yüksel

Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim): Abdullah Koyuncu

Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme): Halil Küçükdevlet

Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler): Mustafa Kahraman

(Emin Kuvat - Mehmet Kalay/İHA)