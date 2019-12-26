Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti - Son Dakika Spor

Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti

6 saat önce

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti.

Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti, System.String[]

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti.


Fransa Ligi'nde Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon'a gelerek ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla hasret gidererek moral bulmuştu. Akşam saatlerinde Trabzon'dan ayrılan milli oyuncu ilk olarak İstanbul'a buradan da İtalya'ya giderek ameliyat olacak.


Kendisine uğurlamak için hava alanına gelen basın mensuplarına, "Buraya kadar sizi yorduk. Hakkınızı helal edin" diyen oyuncu EURO 2020'ye yetişip yetişmeyeceği sorusuna ise "Allah'tan umut kesilmez. İnşallah yetişirim" yanıtını verdi. Babasıyla vedalaşan Yusuf Yazıcı, daha sonra ağabeyi Cihan Yazıcı ile birlikte Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a gitti. Yazıcı, ardından İtalya'ya giderek alanında uzman bir doktora Cumartesi günü ameliyat olacak. Milli oyuncunun iyileşme sürecinin 3 ayı bulması bekleniyor. - TRABZON

Yusuf Yazıcı, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:23 Kaynak: İHA
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