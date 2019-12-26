Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti - Son Dakika Spor

Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti

6 saat önce

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat için İtalya'ya gitti.

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat için İtalya'ya gitti.

Lille'in geçen hafta sonu Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrıldı.

Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah Euro 2020'ye yetişirim." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, alt yapıdaki oyuncuları kastederek, "Kardeşlerime iyi bakın." şeklinde de konuştu.

Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Fransa, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak
Diagne itiraf etti: Hocamın yakasına yapıştım Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi

Son Dakika Haberleri
01:00 Liverpool, Leicester City deplasmanında galibiyeti 4 golle aldı - Son Dakika Spor
00:54 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia! Yüzde 87'den fazla... - Son Dakika Spor
00:39 Ergin Ataman: "Şovu değil, birlikte sertliği düşünmeliyiz" - Son Dakika Spor
00:19 Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını izledi - Son Dakika Spor
23:30 Arteta galibiyetle başlayamadı - Son Dakika Spor
22:20 Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika Spor
17:20 Diagne itiraf etti: Hocamın yakasına yapıştım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 01:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]