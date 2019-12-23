Yusuf Yazıcı ameliyat olacak
6 saat önce
Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:28 Kaynak: DHA
Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. 22 yaşındaki oyuncunun, A Milli Futbol Takımı Doktoru Ufuk Şentürk tarafından hafta içi ameliyat edilmesi bekleniyor. Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı'nın raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı belirtildi.
- İstanbul
Son Dakika Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sömürgeciliğin hata olduğunu söyledi Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı Tudor geri döndü, yeni takımına imzayı attı PFDK, Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi