Yusuf Yazıcı ameliyat olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı ameliyat olacak - Son Dakika Spor

Yusuf Yazıcı ameliyat olacak

6 saat önce

Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

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Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. 22 yaşındaki oyuncunun, A Milli Futbol Takımı Doktoru Ufuk Şentürk tarafından hafta içi ameliyat edilmesi bekleniyor. Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı'nın raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı belirtildi.


- İstanbul
Yusuf Yazıcı, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:28 Kaynak: DHA
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