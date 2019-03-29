Yusuf Yazıcı, Arabasını Bordo-maviye Boyadı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, 'ilk göz ağrım' dediği aracını bordo-mavi renklere boyadı.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, 'ilk göz ağrım' dediği aracını bordo-mavi renklere boyadı.



Trabzonspor'un, Türk futboluna kazandırdığı en önemli isimlerden olan ve Avrupa'da bir çok kulübün gözetiminde olan Yusuf Yazıcı, 'ilk göz ağırım' dediği aracını bordo-mavili renklere boyaması dikkat çekti. Genç yaşına rağmen verdiği mesajlarla büyük bir beğeni kazanan genç oyuncu örnek davranışlarıyla da dikkat çekiyor. Farklı bir aracı olmasına rağmen ilk aracından vazgeçmeyen Milli oyuncu arabasının ön tarafını bordo'ya boyarken arka kısmını ise maviye boyadı.



Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından, aracıyla birlikte poz verirken, genç oyuncunun bu paylaşımı büyük bir beğeni kazandı - TRABZON

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