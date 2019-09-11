Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı: "Benim için unutulmayacak bir gündü"
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Yusuf Yazıcı: "Benim için unutulmayacak bir gündü"

45 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı, Moldova karşısında gol atmasıyla ilgili olarak, "Benim için çok anlamlı bir gündü.

Yusuf Yazıcı:

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı, Moldova karşısında gol atmasıyla ilgili olarak, "Benim için çok anlamlı bir gündü. Milli takım forması altında attığım ilk goldü. Benim için unutulmayacak bir gündü" dedi.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova'yı 4-0 yendi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı, "Benim için çok anlamlı bir gündü. Milli takım forması altında attığım ilk goldü. Benim için unutulmayacak bir gündü. Umarım ülkeme milli takım formasıyla en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım sürece boyunca elimden geleni yapacağım" diye konuştu.


Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme şanslarını da değerlendiren Yazıcı, "Maç maç gitmemiz gerekiyor. Oynayacağımız ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Böyle devam edersek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum. Maçtan önce doktorumuz Ufuk ağabey'e gol atacağımı söyledim" şeklinde konuştu. - KİŞİNEV

A Milli Futbol Takımı, Yusuf Yazıcı, Moldova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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