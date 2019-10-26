Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı coştu, Lille galip
Son Dakika Güncel Yusuf Yazıcı coştu, Lille galip

Yusuf Yazıcı coştu, Lille galip

30 dakika önce

Lille, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Bordeaux'u 3-0 mağlup etti.

Yusuf Yazıcı coştu, Lille galip, System.String[]

Lille, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Bordeaux'u 3-0 mağlup etti. Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı takımındaki ilk golünü kaydederken, iki de asist yaptı.

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Stade Pierre Mauroy'de Bordeaux ile mücadele etti. Ev sahibi ekip 22. dakikada Benjamin Andre'nin golü ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bu golde asist milli futbolcu Yusuf Yazıcı yaptı. İkinci yarının 62. dakikasında Yusuf yine sahneye çıktı ve penaltıyı gole çevirdi. 90. dakikada da yine Yusuf'un asistinde Loic Remy ile gol bulan Lille sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Yaz aylarında Fransa'ya transfer olan Yusuf Yazıcı takımında ilk kez gol sevinci yaşarken, ayrıca bu sezonki 3. asistini de yaptı. 22 yaşındaki futbolcu 11'de başladığı müsabakada 90 dakikada sahada kaldı. Lille'de ayrıca diğer milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik de 90 dakikada oynadı.

Bu sonucun ardından Lille puanını 18'e çıkarırken, Bordeaux ise 15 puanda kaldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Yusuf Yazıcı, Bordeaux, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
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