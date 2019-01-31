Yusuf Yazıcı'dan 'Geri Dönüş' Şovu
2 saat önce
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Antoine Griezmann ve Giovanni Simeone'nin başlattığı 'geri dönüş' vuruşunda şov yaptı.
Trabzonspor
'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı
, Antoine Griezmann
ve Giovanni Simeone'nin başlattığı 'geri dönüş' vuruşunda şov yaptı. Yaptığı vuruş sonrası arkasına bile bakmayan oyuncu topu filelerle buluşturdu. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü
ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonrasındaki serbest zamanlarda da oyuncular yeni hareketler denerken, bordo-mavili takımın genç yıldızı Yusuf Yazıcı ise dünya yıldızları Antoine Griezmann ve Giovanni Simeone'nin başlattığı akıma uydu. Yaptığı ilk vuruşta direğe takılan Yusuf Yazıcı, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağın kaleyle buluşacağından emin hareketlerle arkasına bile bakmadan soyunma odasına gitti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:21 Kaynak: İHA
Yusuf Yazıcı 'Geri Dönüş' Şovunu Yaptı, Arkasına Bile Bakmadı
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