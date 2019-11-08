Yusuf Yazıcı'dan itiraf! 'O golü atabilseydim...'

Spor Arena Dış Haber | Yusuf Yazıcı, takımı Lille'in Metz ile oynayacağı maç öncesinde şu sözleri kullandı;



"Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek benim çocukluk hayalimdi. Valencia'ya karşı gol atabilirdim ama olmadı. Bunu yapabilseydim benim için her şey değişebilirdi. Kaybettiğimiz için üzgünüm."



"TARAFTARA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"



"Fransızca öğrenmeye başladım. Sezon öncesi kampını kaçırdığım için geri planda kaldım ancak şimdi daha iyi durumdayım. Zaman geçtikte daha fazla uyum sağlıyorum. Taraftarlara destekleri adına teşekkür ediyorum ve onlara borçlu olduğumu hissediyorum."



"BURADA HER TAKIMIN BİR TAKTİĞİ VAR"



"Fransa Ligi, taktiğe dayalı bir lig. Her takımın kendine has bir sistemi var. Ben de teknik direktörümüzün bana verdiği talimatlara uymaya çalışıyorum. Çok iyi bir takım stratejimizin olduğunu düşünüyorum."



"ZEKİ BENİM İÇİN BİR ŞANS"



"Zeki Çelik bana sürekli yardımcı oluyor. Onun bu kulüpte olması benim için bir şans. Çünkü o, bir buçuk yıldır burada ve tecrübelerini bana aktarıyor."



Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a vedasını hatırlıyoruz...

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