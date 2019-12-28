Yusuf Yazıcı'dan Memphis Depay'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'dan Memphis Depay'a ziyaret - Son Dakika Spor

Yusuf Yazıcı'dan Memphis Depay'a ziyaret

6 saat önce

Sakatlığı nedeniyle Roma'da ameliyat olacak Yusuf Yazıcı, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve Yusuf'un doktoru İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye ameliyat olan Olimpik Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yusuf Yazıcı'dan Memphis Depay'a ziyaret, System.String[]

Sakatlığı nedeniyle Roma'da ameliyat olacak Yusuf Yazıcı, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve Yusuf'un doktoru İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye ameliyat olan Olimpik Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bugün ameliyat olacak milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Villa Stuart Spor Kliniği'nde operasyonu gerçekleştirecek dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani ile bir araya geldi. Ayrıca genç futbolcu, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı geçiren ve İtalyan profesöre ameliyat olan Olimpik Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavisi ve iyileşme süreci hakkında Depay'dan bilgi alan Yusuf Yazıcı bugün Roma'da bulunan Villa Stuart Spor Kliniği'nde ameliyat olacak. 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın yaklaşık 4 aylık bir tedavi süreci sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor.


- İstanbul
Yusuf Yazıcı, Memphis, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:04 Kaynak: DHA
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