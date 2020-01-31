Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret! - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret! - Son Dakika Spor

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret!

7 saat önce

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret!, System.String[]

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.


Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'de kariyerini sürdüren ve sakatlığı nedeniyle memleketi Trabzon'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın da izlediği kaydedildi.


Ağaoğlu ve oyuncular, antrenman sonrası eski takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.


Bordo-mavili takım, idmanın ardından kampa girdi.


Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, Messias ile 1,5 yıllığına anlaşıldığını KAP'a bildirdi
Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi Zanka yok, Falette kadroda Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 03:12:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ziyaret! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]