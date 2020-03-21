Yusuf Yazıcı form tutmaya başladı! Antalya'da fizyoterapist eşliğinde... - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı form tutmaya başladı! Antalya'da fizyoterapist eşliğinde... - Son Dakika Spor

Yusuf Yazıcı form tutmaya başladı! Antalya'da fizyoterapist eşliğinde...

6 saat önce

Fransa Ligi'nin 19'uncu haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren Yazıcı, Antalya'da form tutuyor.

Yusuf Yazıcı form tutmaya başladı! Antalya'da fizyoterapist eşliğinde..., System.String[]

Fransa Ligi'nin 19'uncu haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren Yazıcı, Antalya'da form tutuyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda Mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.


Antalya'da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan milli yıldız, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.


Antalya, Aralık, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:48 

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