Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı 'Geri Dönüş' Şovunu Yaptı, Arkasına Bile Bakmadı

Yusuf Yazıcı 'Geri Dönüş' Şovunu Yaptı, Arkasına Bile Bakmadı

43 dakika önce

- Yusuf Yazıcı 'geri dönüş' şovunu yaptı, arkasına bile bakmadıTRABZON - Trabzonspor'un yılız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Antoine Griezmann ve Giovanni Simeone'nin başlattığı 'geri dönüş' vuruşunda şov yaptı.

Yusuf Yazıcı 'Geri Dönüş' Şovunu Yaptı, Arkasına Bile Bakmadı, System.String[]
- Yusuf Yazıcı 'geri dönüş' şovunu yaptı, arkasına bile bakmadı

TRABZON - Trabzonspor'un yılız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Antoine Griezmann ve Giovanni Simeone'nin başlattığı 'geri dönüş' vuruşunda şov yaptı. Yaptığı vuruş sonrası arkasına bile bakmayan oyuncu topu filelerle buluşturdu.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonrasındaki serbest zamanlarda da oyuncular yeni hareketler denerken, bordo-mavili takımın genç yıldızı Yusuf Yazıcı ise dünya yıldızları Antoine Griezmann ve Giovanni Simeone'nin başlattığı akıma uydu. Yaptığı ilk vuruşta direğe takılan Yusuf Yazıcı, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağın kaleyle buluşacağından emin hareketlerle arkasına bile bakmadan soyunma odasına gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

Antoine Griezmann, Trabzonspor, Yusuf Yazıcı, Spor
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