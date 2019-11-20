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Yusuf Yazıcı, İkone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletirse...
6 saat önce
Trabzonspor'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 takımı Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Fransız futbolcu Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ederek spor yaptığı görüntüleri "Bizden biri" notuyla paylaştı.
Trabzon spor'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 takımı Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Fransız futbolcu Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ederek spor yaptığı görüntüleri "Bizden biri" notuyla paylaştı.
Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.
Yusuf Yazıcı, Ikone'ye Müslüm Gürses dinletiyor!
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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:26
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