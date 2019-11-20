Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı, İkone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletirse...
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, İkone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletirse... - Son Dakika Spor

Yusuf Yazıcı, İkone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletirse...

6 saat önce

Trabzonspor'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 takımı Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Fransız futbolcu Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ederek spor yaptığı görüntüleri "Bizden biri" notuyla paylaştı.

Yusuf Yazıcı, İkone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletirse..., System.String[]

Trabzon spor'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 takımı Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Fransız futbolcu Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ederek spor yaptığı görüntüleri "Bizden biri" notuyla paylaştı.


Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.



Yusuf Yazıcı, Ikone'ye Müslüm Gürses dinletiyor!


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Müslüm Gürses, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:26 
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