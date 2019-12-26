Yusuf Yazıcı, İtalya'ya gitti! "Kardeşlerime iyi bakın" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, İtalya'ya gitti! 'Kardeşlerime iyi bakın' - Son Dakika Spor

Yusuf Yazıcı, İtalya'ya gitti! "Kardeşlerime iyi bakın"

6 saat önce

Lille'in geçen hafta sonu Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrıldı.

Yusuf Yazıcı, İtalya'ya gitti!

Lille'in geçen hafta sonu Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrıldı.


Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah Euro 2020'ye yetişirim." ifadelerini kullandı.


Milli futbolcu, alt yapıdaki oyuncuları kastederek, "Kardeşlerime iyi bakın." şeklinde de konuştu.


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Yusuf Yazıcı, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:39 
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