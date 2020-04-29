Yusuf Yazıcı: Ligue 1'in ertelenmesi benim için de sürpriz oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı: Ligue 1'in ertelenmesi benim için de sürpriz oldu - Son Dakika Spor

Yusuf Yazıcı: Ligue 1'in ertelenmesi benim için de sürpriz oldu

6 saat önce

Milli takımımızın yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi ve Lille kulübünde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı: Ligue 1'in ertelenmesi benim için de sürpriz oldu, System.String[]

Milli takımımızın yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi ve Lille kulübünde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.


NTV'ye konuşan Yusuf Yazıcı şu ifadeleri kullandı:


"Öncelikle virüse karşı müthiş bir özveriyle çalışan başta ülkemdeki olmak üzere tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Dünyadaki en değerli çabanın, bir insanı hayatını kurtarmak için verilen çaba olduğunu bize bir kere daha gösterdiler. Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, iyileşen hastalara da uzun uzun ömürler diliyorum.



"LIGUE 1'İN İPTAL EDİLMESİ BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"


Ligue 1'in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu. Daha iki gün önce sportif direktörümüzle görüşmüştük oraya nasıl gideriz diye. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık. Ameliyatımı İtalya'da oldum, iki ay kaldım. Virüs salgını sonrası Antalya'ya geldim. Virüs tedbirleri alınınca da Trabzon'a geçtim. Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten. EURO 2020'de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. Biraz da olsa işime yaradı.


MASKEYLE ANTRENMAN YAPMAK BİLE ÇOK ZOR


Performans antrenmanlarında taktığımız maskeler oluyor, onunla bile antrenman yapmak çok zor oluyor. Maskeyle maç yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu iş fiziksel bir oyun ama büyük payı zihinsel. Zihin rahat olmazsa oynayamazsın, istediklerini yapamazsın. Çok zor bir durum. Çoğu futbolcu istemez. Sonuçta ailesi var, ailesini düşünür, kendi sağlığını düşünür oynayamaz. Böyle oynamak kolay değil. Maaş indirimi konusunda ise bir konuşma olmadı aramızda. Sportif direktörle konuştum ama öyle bir görüşmemiz olmadı."


Yusuf Yazıcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 04:52 

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