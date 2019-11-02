Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi

Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi

7 saat önce

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Vélodrome'da oynanan maçta Marsilya'ya 47. dakikada Sanson ve 79. dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı gollerle maçtan galip ayrıldı.

Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi, System.String[]

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Vélodrome'da oynanan maçta Marsilya'ya 47. dakikada Sanson ve 79. dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı gollerle maçtan galip ayrıldı.


Lille'in tek golü ise 83. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistinde Soumaoro'dan geldi. Yusuf böylece son 4 maçtaki 4. asistine imza atmış oldu.


Bu sonuçla Lille 18 puanda kaldı. Marsilya ise puanını 19'a yükseltti.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:27 
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