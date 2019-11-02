Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi
7 saat önce
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Vélodrome'da oynanan maçta Marsilya'ya 47. dakikada Sanson ve 79. dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı gollerle maçtan galip ayrıldı.
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Vélodrome'da oynanan maçta Marsilya'ya 47. dakikada Sanson ve 79. dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı gollerle maçtan galip ayrıldı.
Lille'in tek golü ise 83. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistinde Soumaoro'dan geldi. Yusuf böylece son 4 maçtaki 4. asistine imza atmış oldu.
Bu sonuçla Lille 18 puanda kaldı. Marsilya ise puanını 19'a yükseltti.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:27
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