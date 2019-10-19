Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı

Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı

1 saat önce

Fransa Ligue 1'in 10'uncu hafta maçında milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda konuk olduğu Toulouse'a 2-1 mağlup oldu.

Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı, System.String[]

Fransa Ligue 1'in 10'uncu hafta maçında milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda konuk olduğu Toulouse'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada Yaya Sanogo ve 66'ncı dakikada Max Gradel kaydederken, konuk takımın tek golü 90'ıncı dakikada Fonte'den geldi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakaya 77'nci dakikada dahil olurken takımının attığı golde asisti yapan isim oldu. Mehmet Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.


Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:13 Kaynak: DHA
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