Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı'nın asisti yetmedi
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'nın asisti yetmedi

Yusuf Yazıcı'nın asisti yetmedi

30 dakika önce

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada Yaya Sanogo ve 66'ncı dakikada Max Gradel kaydederken, konuk takımın tek golü 90'ıncı dakikada Fonte'den geldi.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada Yaya Sanogo ve 66'ncı dakikada Max Gradel kaydederken, konuk takımın tek golü 90'ıncı dakikada Fonte'den geldi.


Milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakaya 77'nci dakikada dahil olurken takımının attığı golde asisti yapan isim oldu. Mehmet Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

Yusuf Yazıcı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:06 
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