Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Lille, Bordeaux'yu 3-0 yendi - Son Dakika

Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Lille, Bordeaux'yu 3-0 yendi

03.02.2021 23:11
Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Lille, Bordeaux'yu 3-0 yendi, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Bordeaux'yu 3-0 yenen Lille, liderliğini sürdürdü.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Bordeaux'yu 3-0 yenen Lille, liderliğini sürdürdü.

Lille'in Bordeaux'ya konuk olduğu maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Lille'i 1-0 öne geçirdi. Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Konuk ekip, 66. dakikada Timothy Weah ve 89. dakikada Jonathan David ile iki gol daha buldu ve müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Lille, puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 62, Zeki Çelik 81 dakika oyunda kaldı.

Yusuf Yazıcı, Bordeaux, Ligue 1, Lille, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Lille, Bordeaux'yu 3-0 yendi - Son Dakika Spor


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