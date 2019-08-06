Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinin detayları açıklandı
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Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinin detayları açıklandı

4 saat önce

Trabzonspor Kulübü, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransa temsilcisi Lille'e transferi konusunda anlaşma sağlandığını, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 16,5 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinin detayları açıklandı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransa temsilcisi Lille'e transferi konusunda anlaşma sağlandığını, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 16,5 milyon avro ödeneceğini açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yapılan anlaşmaya göre Lille Kulübünün, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 16,5 milyon avro ödeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde Lille Kulübü, şirketimize 1 milyon avro daha ödeyecektir. Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'si şirketimize ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Lille Kulübünün, Portekizli savunma oyuncusu Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak Trabzonspor'a kesin transferine izin vereceği de aktarılarak, Fransız kulübünün, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt ettiği, bu taahhüdünü ihlal etmesi halinde bordo-mavililere 20 milyon avro tazminat bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:51 Kaynak: AA
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