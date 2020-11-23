Yusuf Yazıcı'nın performansı Trabzonspor'un yüzünü güldürüyor

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransa ligi ekiplerinde Lille'de oynadığı futbol ve isminin Avrupa'daki büyük takımlarla anılması Trabzonspor'u da mutlu ediyor. Bordo mavili takım Yusuf Yazıcı'nın olası transferinden yüzde 20 pay alacak.

Fransa ekibi Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, oynadığı futbol ve attığı gollerle hem takımını sırtlıyor, hem de gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor. 23 yaşındaki futbolcunun adı büyük takımlarla anılırken Trabzonspor'un Yazıcı'yı Lille'e satarken sözleşmesine koydurduğu -bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 20'sini bordo mavili kulüp alır-maddesinden dolayı Karadeniz temsilcisi önemli bir gelir elde edecek.