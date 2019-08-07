Son Dakika Haberleri:  Yusuf Yazici - Trabzonspor
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Yusuf Yazici - Trabzonspor

39 dakika önce

Trabzonspor'daki arazi, Yusuf Yazıcı, 22 yaş, son kulüpten ayrıldılar ve Ligos 1 ve le LOSC Lille. Kendini evlat edinme duyguları, çocuk partisinde yaşadım.

Trabzonspor'daki arazi, Yusuf Yazıcı, 22 yaş, son kulüpten ayrıldılar ve Ligos 1 ve le LOSC Lille. Kendini evlat edinme duyguları, çocuk partisinde yaşadım.
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:55 
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