Yusuf Yazici - Trabzonspor
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Trabzonspor'daki arazi, Yusuf Yazıcı, 22 yaş, son kulüpten ayrıldılar ve Ligos 1 ve le LOSC Lille. Kendini evlat edinme duyguları, çocuk partisinde yaşadım.
Trabzonspor
'daki arazi, Yusuf Yazıcı
, 22 yaş, son kulüpten ayrıldılar ve Ligos 1 ve le LOSC Lille. Kendini evlat edinme duyguları, çocuk partisinde yaşadım.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:55
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