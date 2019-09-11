Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı: "Unutulmayacak bir gündü"
Son Dakika Spor Haber

Yusuf Yazıcı: "Unutulmayacak bir gündü"

1 saat önce

Milli takım formasıyla ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, "Gerçekten çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü, çünkü milli takım formasıyla ilk golümü attım. Umarım ülkeme en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım dakikalarda elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Yusuf Yazıcı:

Milli takım formasıyla ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, "Gerçekten çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü, çünkü milli takım formasıyla ilk golümü attım. Umarım ülkeme en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım dakikalarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Maç maç gitmemiz gerekiyor, oynayacağımız ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Yusuf Yazıcı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cengiz Ünder 5 hafta sahalardan uzak kalacak!
Zimbru Stadyumu'nda milli maça yoğun ilgi Emre Belözoğlu maçın dördüncü hakemiyle tartıştı! Deniz Türüç'ün frikik öncesi ettiği dua kameralara yansıdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 02:44:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı: "Unutulmayacak bir gündü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]