Yusuf Yazıcı: "Unutulmayacak bir gündü"
1 saat önce
Milli takım formasıyla ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, "Gerçekten çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü, çünkü milli takım formasıyla ilk golümü attım. Umarım ülkeme en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım dakikalarda elimden gelenin en iyisini yapacağım.
Milli takım formasıyla ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, "Gerçekten çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü, çünkü milli takım formasıyla ilk golümü attım. Umarım ülkeme en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım dakikalarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Maç maç gitmemiz gerekiyor, oynayacağımız ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:40
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