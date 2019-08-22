Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı ve Umut Meraş'ın ardından bir Fransa yolcusu daha...
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Yusuf Yazıcı ve Umut Meraş'ın ardından bir Fransa yolcusu daha...

31 dakika önce

Sportif açıdan son yıllarda başarısız dönemler geçirmesine karşın özellikle yerli oyuncularını yurtdışına göndermeyi sürdüren Bursaspor'da kaptan Ertuğrul Ersoy da Fransa yolcusu.

Yusuf Yazıcı ve Umut Meraş'ın ardından bir Fransa yolcusu daha..., System.String[]

Sportif açıdan son yıllarda başarısız dönemler geçirmesine karşın özellikle yerli oyuncularını yurtdışına göndermeyi sürdüren Bursaspor'da kaptan Ertuğrul Ersoy da Fransa yolcusu. Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ve Le Havre Sportif Direktörü Pierre Wantiez, Etiler'de bir restoranda Ertuğrul Ersoy'un transferi için pazarlık masasına oturdu.


Umut Meraş'ın transferi nedeniyle Fransız ekibiyle iyi ilişkiler Bursaspor'un Ertuğrul transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.


Metz ve Amiens de ilgileniyor


Bursaspor altyapısında yetişen ve takım kaptanlığını yakan 22 yaşındaki stoperin tek talibi Le Havre değil. Metz ve Amiens de milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Elini çabuk tutan Le Havre'ın ise Ertuğrul transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.


Bursaspor'un yeni sezon kadrosundan yer almayan Ertuğrul, Yeşil Beyazlı formayı 96 kez giyerken, 4 gol atma başarısı gösterdi.

Bursaspor, Le Havre, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:21 
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