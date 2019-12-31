Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku! Evi ve arabası... - Son Dakika
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku! Evi ve arabası... - Son Dakika Spor

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku! Evi ve arabası...

6 saat önce

A Spor'un haberine göre Lille'de forma giyen ve sakatlığı sebebiyle ameliyat için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evi soyuldu.

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku! Evi ve arabası..., System.String[]

A Spor'un haberine göre Lille'de forma giyen ve sakatlığı sebebiyle ameliyat için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evi soyuldu. Milli oyuncunun değerli eşyaları ve arabası çalındı.


Yıldız oyuncunun, kendisi için önemli olan spor ayakkabılarını, saatlerini, arabasını ve birçok değerli eşyasının çalındığı belirtildi.


Yusuf ameliyat için İtalya'da


Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İtalya'da ameliyat oldu.


Yusuf Yazıcı, Fransa, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:51 
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