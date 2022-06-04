Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi - Son Dakika
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Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi

04.06.2022 14:37
Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi

Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildiFRANKFURT Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel'in yaşamını yitiren 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit Yerkel, Ankara'da toprağa verildi.

Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi

FRANKFURT Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel'in yaşamını yitiren 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit Yerkel, Ankara'da toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Yerkelin, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oğlu Emir Zahit Yerkel yaşamını yitirdi.Emir Zahit Yerkel'in cenazesi, bugün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da katıldı. Yusuf Yerkel ve eşi Sümeyra Keleş Yerkel, cenazede taziyeleri kabul etti. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Emir Zahit Yerkel, son yolculuğuna uğurlandı.

Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi
Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi
Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi
Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi
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Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu son yolculuğuna uğurlandı Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu son yolculuğuna uğurlandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yusuf Yerkel'in oğlunun cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yusuf Yerkel'in oğlunun cenaze törenine katıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi - Son Dakika

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