Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın başbakanlığı döneminde Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Yerkelin, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oğlu Emir Zahit Yerkel yaşamını yitirdi.Emir Zahit Yerkel'in cenazesi, bugün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Ticaret Bakanı Mehmet Muş , AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da katıldı. Yusuf Yerkel ve eşi Sümeyra Keleş Yerkel, cenazede taziyeleri kabul etti. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Emir Zahit Yerkel, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi - Son Dakika

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