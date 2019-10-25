Yusuf Yıldız Amerika'da finale kaldı
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Oyun, festivalin organizatör kuruluşu Riant Tiyatrosu'nun yayınladığı "Strawberry Festival'in En İyi Oyunları" adlı kitaba da alınacak.
Oyun, festivalin organizatör kuruluşu Riant Tiyatrosu'nun yayınladığı "Strawberry Festival'in En İyi Oyunları" adlı kitaba da alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:54
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