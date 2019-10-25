Son Dakika Haberleri: Yusuf Yıldız Amerika'da finale kaldı
Son Dakika Magazin Yusuf Yıldız Amerika'da finale kaldı

Yusuf Yıldız Amerika'da finale kaldı

28 dakika önce

Oyun, festivalin organizatör kuruluşu Riant Tiyatrosu'nun yayınladığı "Strawberry Festival'in En İyi Oyunları" adlı kitaba da alınacak.

Yusuf Yıldız Amerika'da finale kaldı, System.String[]

Oyun, festivalin organizatör kuruluşu Riant Tiyatrosu'nun yayınladığı "Strawberry Festival'in En İyi Oyunları" adlı kitaba da alınacak.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selçuk Yöntem'in Aşk-ı Memnu dizisindeki sahnesi yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu
Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la ilişkiye başlama hikayesini anlattı: Odama girip dudaklarıma yapıştı Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle yaptığı anlaşma Demet Akalın'ı kızdırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusuf Yıldız Amerika'da finale kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]