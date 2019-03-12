Yusuf Ziya Kuzu, Belediye İşçileriyle Bir Araya Geldi

12 Mart 2019 Salı günü saat 11:00'da Yeni Çarşı Salonunda gerçekleşen toplantıya Disk- Genel İş Sendika yöneticileri ve Samandağ Belediyesi çalışanları katıldı.

Toplantıda işçilere hitap eden Kuzu,Belediye Başkanlığına seçilmeleri durumunda Halkçı ve Katılımcı bir anlayışla çalışacaklarını belirtti.

Kuzu; " Türkiye tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyesi, emekçi, işçi arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantının benim için çok büyük önemi var. Çünkü, ekmeğini taştan çıkartan, ekmeklerinde alın teri olan sizler arkadaşlarım, dostlarım ile birlikteyim.Diğer bir önemli nokta ise eğer ki halkımız teveccüh gösterirse ve belediye başkanı olursak çalışma arkadaşlarımızla birlikte olacağım. Buradan siz seslenmiş olmanın gururunu yaşıyorum.

Ben işçi ve emekçi bir ailenin işçi ve emekçi bir çocuğuyum. Şu an beni belediye başkan adayı olarak görüyorsunuz, belki avukat kimliğimle de kısmen tanıyorsunuz ama ben de geldiğim yeri unutmayan, 15 – 16 yaşlarında Antalya 'da çalışmış olan, burada dönercilik yapan, gerçekten sizlerin içinden olan birisiyim. Bu nedenle işçi , emekçi arkadaşlarım diyorum. Kendime vermiş olduğum bir söz de var. Ben patron olmam, olamam. Ben işçiyim. Hayatımın sonuna kadar da işçi ve emekçi olarak kalacağım. Bu noktada da buradan söyleyebilirim ki bizim belediye başkan adaylığımız, işçinin, üreticinin, çiftçinin, çocukların, gençlerin, kadınların, yetimin hakkını savunmak adınadır.

Belediyeyi yönetirken dürüst olacağımızın sözünü her yerde veriyorum. Umuyorum ki belediye başkanlığımızla birlikte çalışma arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşları, dernekler, bütün bu sürece dahil olur ve mağduriyetler en aza indirilir. Çünkü biz buna açığız, en büyük amacımız bu. Biz bir parti olarak değil, Samandağ Sevdalıları olarak toplandık. Bu şekilde de halkın tamamını bu sürece katmaya çalıştık. Eğer halk takdir ederse bunu aynı şekilde yönetime de katacağız. Hepinize katılımınızdan ve beni dinlediğinizden dolayı teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.