Son Dakika Haberleri: Yusuf Ziya Özcan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin kurucular kurulu listesinde
Son Dakika Dünya Yusuf Ziya Özcan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin kurucular kurulu listesinde - Son Dakika Dünya

Yusuf Ziya Özcan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin kurucular kurulu listesinde

6 saat önce

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kamuoyuna açıklayacağı yeni partisinin kurucular kurulunda yer alan isimlere Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da katıldı.

Yusuf Ziya Özcan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin kurucular kurulu listesinde, System.String[]

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kamuoyuna açıklayacağı yeni partisinin kurucular kurulunda yer alan isimlere Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da katıldı.


euronews'ün kurulacak partinin üst düzey bir yetkilisinden edindiği bilgiye göre; eski YÖK Başkanı ve eski Polonya Büyükelçisi Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da kurucular kurulunda yer aldı. Özcan, geçtiğimiz günlerde Bolu'da gerçekleştirilen çalışma kampındaki toplantıya da katıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Yusuf Ziya Özcan, Ahmet Davutoğlu, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li eski vekil Müslüm Doğan: Davutoğlu'na görüşlerimizi ilettik, partisine katılmam söz konusu değil
Nihal Olçok, Davutoğlu'nun partisini tercih etme sebebini açıkladı: İnsanlığını kaybetmemiş biri Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi için üç seçenek var: Bir Parti, Birlik ve Reform Partisi, Bizim Parti Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:00:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yusuf Ziya Özcan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin kurucular kurulu listesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]