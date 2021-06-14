Yusuf Ziya Özdamar Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Yusuf Ziya ÖZDAMAR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Yusuf Ziya ÖZDAMAR hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Çamlıköy sakinlerinden Nevin, Nermin, Saliha, Nejmettin, Özgür ve Hamza ÖZDAMAR'ın babaları Adil, Behsat, Ekrem ve Merhum Alim ÖZDAMAR'ın kardeşleri Zekai SARAÇ ve Nadir ÇAKIR'ın kayınpederi Yusuf Ziya ÖZDAMAR hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hamza ÖZDAMAR: 0536 213 77 13 14 Haziran 2021, Pazartesi

Toplum, Son Dakika Kaynak: Habermetre Son Dakika › Toplum › Yusuf Ziya Özdamar Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. - Son Dakika

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