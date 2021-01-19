Yusufeli Barajı gövde beton çalışmasında son 4 metreye girildi - Son Dakika

Yusufeli Barajı gövde beton çalışmasında son 4 metreye girildi

19.01.2021 12:56

- Yusufeli Barajı gövde beton çalışmasında son 4 metreye girildi Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 271 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı.

- Yusufeli Barajı gövde beton çalışmasında son 4 metreye girildi

ARTVİN - Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 271 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 271 metreye ulaşırken, gövde yüksekliğinin tamamlanmasına 4 metre kaldı. Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor.

2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 3 milyon 832 bin 263 metreküp seviyesine ulaştı.

Kurulu gücü 558 MW olup olan Yusufeli Barajının, yıllık enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kWh/yıl olacağı planlanıyor. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Yusufeli Barajı gövde beton çalışmasında son 4 metreye girildi
Yusufeli Barajı gövde beton çalışmasında son 4 metreye girildi
Yusufeli Barajı gövde beton çalışmasında son 4 metreye girildi
Yusufeli Barajı gövde beton çalışmasında son 4 metreye girildi

Yusufeli, Türkiye, Enerji, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı gövde beton çalışmasında son 4 metreye girildi - Son Dakika Ekonomi


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