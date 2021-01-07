Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor - Son Dakika

Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor

07.01.2021 14:57
Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Vali Doruk, yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES projesi ile Yusufeli yeni yerleşim yeri inşasıyla ilgili genel değerlendirme toplantısında, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Baraj gövde inşaatının tamamlanmasına sadece 7 metre kaldığını ifade eden Doruk, şöyle konuştu:

"Ülkemizin en yüksek barajının tamamlanmasına ramak kaldı. Yusufeli Barajı ve HES projesinde çalışmalar planlandığı gibi aralıksız devam ediyor. 275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda 268 metre yüksekliğe ulaşıldı. Toplamda 4 milyon metreküp beton dökülecek baraj gövdesinde sadece 200 bin metreküp beton döküm işi kaldı. Barajın gövde inşaatında çalışmaların şubat ayı sonu itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Baraj gövde inşaatının yanı sıra santral binası ve enerji yapıları gibi diğer çalışmalarda hızla devam ediyor."

Doruk, Yusufeli Barajı ve HES inşaatının Türkiye'nin mühendislik harikası projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, milli sermaye ve Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen barajın yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacağını kaydetti.

Doruk, Yusufeli Barajı ve HES suları içerisinde kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde de altyapı ve üst yapı çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak ile Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, Yusufeli Barajı ve HES ile Yusufeli yeni yerleşim yeriyle ilgili detaylı brifing verdi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıya, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Katip Çiçek ve diğer ilgililer de katıldı.

Yusufeli, Artvin, Baraj, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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