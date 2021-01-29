Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek - Son Dakika

Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek

29.01.2021 10:59
Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu, gövde betonu yüzde 96 tamamlanan Yusufeli Barajı'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde incelemek üzere yarın Artvin'e gidecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu, gövde betonu yüzde 96 tamamlanan Yusufeli Barajı'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde incelemek üzere yarın Artvin'e gidecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tamamlandığında dünyada sınıfının 3'üncü yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Çoruh Vadisi Projesi'nin en önemli yatırımlarından olan Yusufeli Barajı'nda 271 metrelik yüksekliğe ulaşıldığını bildirdi.

"Çift eğrilikli beton kemer barajlar" arasında dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın, tamamlandığında temelden yüksekliğinin 275 metreye ulaşacağına dikkati çeken Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Rezervuarında 2,13 milyar metreküp su depolayabilecek Yusufeli Barajı, 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı ve HES'te üretilecek enerji ile yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Yusufeli Barajı, nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajların hidroelektrik enerji üretimini de artıracak. Barajda depolanan su sayesinde Deriner Barajı'nda 100 megavat, Borçka Barajı'nda 43 megavat ve Muratlı Barajı'nda 17 megavat olmak üzere toplam 160 megavatlık kapasite artışı sağlanacak."

Pakdemirli, projenin toplam 19 milyar liraya mal olmasının planlandığını belirtirken, Yusufeli Barajı'nın enerji üretiminin yanı sıra Çoruh Nehri'nin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajların işletme ömrünü uzatacağını ve taşkın riskini azaltacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, "Yusufeli Barajı'nda gövde betonuna başlama tarihi itibarıyla 30 ay içerisinde 4 milyon metreküplük gövde betonunda yüzde 96'lık gerçekleşme sağlandı, bu alanda bir rekora imza atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu'nun, Yusufeli Barajı'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde incelemek üzere yarın Artvin'e gideceği belirtildi.

Yusufeli İlçesi daha modern olacak

Öte yandan, baraj ve HES nedeniyle taşınacak Yusufeli ilçesi eskiye göre daha modern ve örnek teşkil edecek yeni yerleşim yerine kavuşacak.

Mevcut durumda 750 dekarlık alana sahip ilçenin yeni yerleşim alanı toplamda 1535 dekar olacak.

Proje kapsamında 69,2 kilometre devlet-il yolu ve 36 kilometre köy yolu yapılıyor. Devlet-il yolu projesinde toplam uzunluğu 55,8 kilometre 40 tünel ve toplam uzunluğu 4 kilometre olan 21 köprü-viyadük inşa ediliyor.

Yusufeli, İnşaat, Artvin, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek - Son Dakika Ekonomi


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