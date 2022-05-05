Yusufeli Barajı köy yolları yapım inşaatları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yusufeli Barajı köy yolları yapım inşaatları devam ediyor

05.05.2022 16:26
Yusufeli Barajı köy yolları yapım inşaatları devam ediyor

Yusufeli Barajı göl sahasından etkilen köy yollarının yeniden yapımı çalışmalarında birinci kısımda yüzde 98, ikinci kısımda ise yüzde 89 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

Yusufeli Barajı göl sahasından etkilen köy yollarının yeniden yapımı çalışmalarında birinci kısımda yüzde 98, ikinci kısımda ise yüzde 89 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın göl sahasından etkilen köy yollarının yeniden inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli Barajı köy yolları yapımı işi kapsamında Arpacık, Morkaya, Kınalıçam, Tekkale ve Irmakyanı köy yolları ile Merkez Erdemler Mahallesi bağlantı yolunun yapılmakta olduğunu ifade etti.

Proje uzunluğunun 22,46 kilometre olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Güzergah üzerinde 4 bin 610 metre uzunluğunda 4 tünel bulunmaktadır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 98 seviyesindedir. Yusufeli Barajı köy yolları yapımı 2. kısım işi kapsamında Çevreli, Darıca, Mutulugün ve Yeniköy köy yolları yapılmaktadır. Proje uzunluğu 14,37 kilometre olup güzergah üzerinde 1100 metre uzunluğunda bir tünel ve 220 metre uzunluğunda bir dengeli konsol köprü bulunmaktadır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 89 seviyesindedir."

YORUMLAR
500
Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası başlıyor Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası başlıyor Konya yılın ilk 4 ayında ihracat rekoru kırdı Konya yılın ilk 4 ayında ihracat rekoru kırdı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yusufeli Barajı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı köy yolları yapım inşaatları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın "dışkı" iddiası sosyal medyayı karıştırdı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:32:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yusufeli Barajı köy yolları yapım inşaatları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement