Yusufeli Barajı köy yolları yapım inşaatları devam ediyor - Son Dakika

Yusufeli Barajı göl sahasından etkilen köy yollarının yeniden yapımı çalışmalarında birinci kısımda yüzde 98, ikinci kısımda ise yüzde 89 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın göl sahasından etkilen köy yollarının yeniden inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli Barajı köy yolları yapımı işi kapsamında Arpacık, Morkaya, Kınalıçam, Tekkale ve Irmakyanı köy yolları ile Merkez Erdemler Mahallesi bağlantı yolunun yapılmakta olduğunu ifade etti.

Proje uzunluğunun 22,46 kilometre olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Güzergah üzerinde 4 bin 610 metre uzunluğunda 4 tünel bulunmaktadır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 98 seviyesindedir. Yusufeli Barajı köy yolları yapımı 2. kısım işi kapsamında Çevreli, Darıca, Mutulugün ve Yeniköy köy yolları yapılmaktadır. Proje uzunluğu 14,37 kilometre olup güzergah üzerinde 1100 metre uzunluğunda bir tünel ve 220 metre uzunluğunda bir dengeli konsol köprü bulunmaktadır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 89 seviyesindedir."