Yusufeli Barajı'na ulaşım 39 tünelle sağlanacak - Son Dakika

Yusufeli Barajı'na ulaşım 39 tünelle sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli Barajı'na ve bölgedeki köylere ulaşımı sağlamak için başlatılan tünel ve köprülerin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin en yüksek barajına ulaşımı sağlayacak 39 tünelin kazı destekleme imalatlarını...

Yusufeli Barajı'na ulaşım 39 tünelle sağlanacak, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli Barajı'na ve bölgedeki köylere ulaşımı sağlamak için başlatılan tünel ve köprülerin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin en yüksek barajına ulaşımı sağlayacak 39 tünelin kazı destekleme imalatlarını tamamlama aşamasına getirdik. Hedefimiz 69,2 kilometrelik bu zor yolu 2021 sonunda bitirerek hizmete açmak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'na ilçeyi şehir merkezine bağlayacak yolların yapımının devam ettiğini kaydetti.

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinin işletmeye açılabilmesi için yapılmakta olan Yusufeli Barajı Relökasyon yollarının toplamda 69,2 kilometre olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, proje bünyesinde 55,3 km uzunluğunda tek tüp 39 adet tünelin yanı sıra 17 adet köprü, 4 adet özel yapım köprü ve 10 adet farklı seviyeli kavşak bulunduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu toplam 69,2 kilometre uzunluğundaki güzergahta, yolun tamamen bitümlü sıcak kaplama (BSK) yapılacağı belirterek, "Böylece Yusufeli-Artvin yolunu çok daha güvenli hale getirmiş olacağız ve kış aylarında aylarca kapalı olmasının da önüne geçeceğiz. Tam anlamıyla dağları delerek 39 tünelle geçtiğimiz güzergah ile 12 ay boyunca Yusufelili vatandaşlarımızın güvenle yolculuk yapmasına olanak sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin Kuzey-Güney koridorunda olup, Artvin'i Erzurum'a bağladığını da belirten Adil Karaismailoğlu, yatırımın tamamlanması ile birlikte Türkiye'nin enerji ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinin baraj yollarının tamamlanacağını ve barajın faaliyetine başlamasının önünün açılacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Projede Tünel Kazı-destekleme imalatı olarak 54,3 kilometrelik, kaplama betonu imalatı olarak da 32,4 kilometrelik kısmı tamamladık. Türkiye'nin en yüksek barajına ulaşımı sağlayacak 39 tünelin kazı destekleme imalatlarını tamamlama aşamasına getirdik. Köprü imalatlarının yüzde 78'lik ve özel tasarım köprülerin ise yüzde 55'lik kısmını tamamladık. Hedefimiz 69,2 kilometrelik bu zor yolu 2021 sonunda bitirerek hizmete açmak."

Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hiçbir şantiyede çalışmaların durdurulmadığını, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından tüm önemlerin alınarak çalışmalara devam edildiğini belirterek, bunlardan birinin de Yusufeli Barajı'nı şehir merkezine bağlayacak yolların yapımı şantiyesi olduğunu ifade etti.

Adil Karaismailoğlu, Yusufeli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 06:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı'na ulaşım 39 tünelle sağlanacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı         
18:06
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın         
17:59
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı         
17:53
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir         
17:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz         
17:35
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı         
17:18
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti         
17:13
Altının kilogramı 373 bin lira oldu Altının kilogramı 373 bin lira oldu         
17:09
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti 3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti         
17:08
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi         
16:59
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor         
16:57
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi 3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi         
16:40
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü         
16:36
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım         
16:22
Maskesi cebinde olmasına rağmen Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi         
16:15
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak         
16:13
Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı         
16:07
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum         
16:06
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir         
15:57
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı         
15:57
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki         
15:56
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu         
15:54
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları         
15:51
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi         
15:50
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı         
15:49
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı 2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı         
15:43
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı         
15:29
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü         
15:24
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz         
15:20
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı         
15:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 18:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yusufeli Barajı'na ulaşım 39 tünelle sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]